Aggressione a Cassino liceale spintona un 23enne | è gravissimo

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo, residente a Cervaro, è tuttora ricoverato al policlinico Umberto I di Roma e la sua prognosi resta riservata. Per i medici è ancora in pericolo di vita ed è attualmente in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aggressione - cassino

