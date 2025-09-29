Aggressione a Cassino liceale spintona un 23enne | è gravissimo
Il ragazzo, residente a Cervaro, è tuttora ricoverato al policlinico Umberto I di Roma e la sua prognosi resta riservata. Per i medici è ancora in pericolo di vita ed è attualmente in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aggressione - cassino
