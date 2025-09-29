Aggiornamenti sulla data di uscita del film batman della dcu da james gunn

Il panorama cinematografico dedicato all’universo DC sta vivendo un momento di grande fermento, con nuovi progetti e aggiornamenti riguardanti le future uscite dei film. Tra questi, spicca l’atteso reboot di Batman, annunciato come parte integrante del primo capitolo della nuova DC Universe, intitolato “Gods and Monsters”. La pianificazione delle date di uscita si fa più chiara grazie alle dichiarazioni di James Gunn, co-CEO di DC Studios, che forniscono indicazioni sui tempi previsti per questa importante produzione. l’aggiornamento di james gunn su “batman: the brave and the bold”. quando potrebbe arrivare il nuovo film su batman?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Aggiornamenti sulla data di uscita del film batman della dcu da james gunn

