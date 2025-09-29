Agenti federali pattugliano le strade di Chicago

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) -Domenica 28 settembre agenti federali armati hanno pattugliato le strade del centro di Chicago, intensificando le operazioni di controllo sull’immigrazione dopo l’annuncio del presidente Trump di voler inviare truppe anche a Portland. A Chicago gli agenti hanno percorso Michigan Avenue, osservati da cittadini e attivisti. A Broadview, nei sobborghi, la tensione è salita: agenti ICE hanno lanciato gas lacrimogeni e proiettili al pepe contro alcuni manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

agenti federali pattugliano le strade di chicago

© Lapresse.it - Agenti federali pattugliano le strade di Chicago

In questa notizia si parla di: agenti - federali

Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

Dopo l’ordine di Trump a Washington arriva la Guardia nazionale: attesi 800 militari e 500 agenti federali – Video

agenti federali pattugliano stradeAgenti federali pattugliano le strade di Chicago - Domenica 28 settembre agenti federali armati hanno pattugliato le strade del centro di Chicago, intensificando le operazioni di controllo ... Segnala lapresse.it

Trump “pattuglia” le strade di Washington con la polizia: agli agenti pizza e hamburger - Donald Trump, protetto da un imponente servizio di protezione, ha girato nel sud est di Washington, ad Anacostia, una delle zone più pericolose della capitale americana, assieme alla polizia di ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Federali Pattugliano Strade