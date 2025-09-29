agenti federali pattugliano le strade di chicago

(LaPresse) -Domenica 28 settembre agenti federali armati hanno pattugliato le strade del centro di Chicago, intensificando le operazioni di controllo sull’immigrazione dopo l’annuncio del presidente Trump di voler inviare truppe anche a Portland. A Chicago gli agenti hanno percorso Michigan Avenue, osservati da cittadini e attivisti. A Broadview, nei sobborghi, la tensione è salita: agenti ICE hanno lanciato gas lacrimogeni e proiettili al pepe contro alcuni manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

