Il tema della crescita economica è diventato dirimente anche per la sanità africana. E non si tratta soltanto del semplice assioma legato a una maggiore capacità di spesa grazie a un maggiore sviluppo. C’è anche un altro motivo, direttamente riconducibile a un principio vitale quando si parla di salute: la prevenzione. Con il taglio dei fondi Usaid e con soltanto due Paesi su 53 in grado di spendere almeno il 15% del Pil in salute, prevenire la diffusione di malattie è il primo passo per rendere il sistema sanitario africano sostenibile. E la prevenzione, inevitabilmente, passa da migliori condizioni di vita dettate da un maggiore sviluppo economico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Africa, la crescita economica come prima condizione per una sanità sostenibile

