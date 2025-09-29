Afragola nuove dimissioni scuotono il Comune

Non è un periodo semplice per il Comune di Afragola. A un mese esatto dalle dimissioni del dirigente del PNRR, mentre resta ancora aperta la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio comunale Biagio Castaldo, questa mattina sono arrivate altre due dimissioni di rilievo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

