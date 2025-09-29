Afragola nuove dimissioni scuotono il Comune
Non è un periodo semplice per il Comune di Afragola. A un mese esatto dalle dimissioni del dirigente del PNRR, mentre resta ancora aperta la discussione sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio comunale Biagio Castaldo, questa mattina sono arrivate altre due dimissioni di rilievo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: afragola - nuove
Regala un sorriso con una pizza Il Comune di Afragola è felice di invitarvi a un evento speciale, gratuito e inclusivo, realizzato con il patrocinio morale dell’Ente: Lunedì 15 settembre 2025 ? dalle 18:00 alle 21:00 Villa Comunale di Afragola – Viale Crist - facebook.com Vai su Facebook