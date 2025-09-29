Afragola figlio di 37 anni arrestato per aver bruciato viva la madre Vincenza Russo | ‘Era geloso’

La tragedia di Afragola: madre bruciata viva in casa. Un orrore consumatosi tra le mura domestiche ha sconvolto la comunità di Afragola, in provincia di Napoli. Il 31 luglio, Vincenza Russo, 58 anni, è stata avvolta dalle fiamme nella sua abitazione riportando ustioni di terzo grado sul 45% del corpo. Nonostante il ricovero immediato in ospedale, la donna è spirata il 15 agosto, dopo due settimane di agonia. Inizialmente, la dinamica dei fatti appariva confusa: il figlio della donna, Gaetano Giuseppe Moccia, presente al momento della tragedia, aveva riferito che si fosse trattato di un tentativo di suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Afragola, figlio di 37 anni arrestato per aver bruciato viva la madre Vincenza Russo: ‘Era geloso’

