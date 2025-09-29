Afragola donna muore tra le fiamme | arrestato il figlio avrebbe dato fuoco alla madre
La tragedia avvenuta lo scorso 31 luglio ad Afragola inizialmente era stata catalogata come un suicidio. Le indagini della Procura di Napoli Nord e dei carabinieri hanno invece ribaltato lo scenario: per gli inquirenti a scatenare l’incendio fu il figlio della vittima, ora in carcere. Dramma ad Afragola, in provincia di Napoli. Una donna, morta . 🔗 Leggi su 2anews.it
