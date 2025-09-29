Afragola donna muore tra le fiamme | arrestato il figlio avrebbe dato fuoco alla madre

La tragedia avvenuta lo scorso 31 luglio ad Afragola inizialmente era stata catalogata come un suicidio. Le indagini della Procura di Napoli Nord e dei carabinieri hanno invece ribaltato lo scenario: per gli inquirenti a scatenare l’incendio fu il figlio della vittima, ora in carcere. Dramma ad Afragola, in provincia di Napoli. Una donna, morta . 🔗 Leggi su 2anews.it

afragola donna muore fiammeDonna muore bruciata viva, arrestato il figlio - I Carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato un uomo di 37 anni, ritenuto grave ... Segnala ilfattovesuviano.it

afragola donna muore fiammeAfragola, diede fuoco alla madre e la uccise: in carcere. Non accettava relazione sentimentale di lei - Ad Afragola (Napoli) i carabinieri della stazione territoriale hanno condotto in carcere il figlio della donna morta per le ustioni riportate a fine luglio: ... Secondo pupia.tv

