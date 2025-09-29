Afragola brucia viva la madre dopo lite | arrestato il figlio
AFRAGOLA, Napoli 29 SETTEMBRE 2025 – Non fu suicidio ma omicidio. La procura di Napoli Nord e i carabinieri hanno ricostruito la drammatica vicenda avvenuta il 31 luglio ad Afragola, dove una donna morì dopo 15 giorni di agonia per ustioni di terzo grado. Secondo le indagini, a darle fuoco sarebbe stato il figlio, che le avrebbe cosparso il corpo di alcol e acceso un accendino. In un primo momento l’uomo aveva raccontato di aver tentato di soccorrerla, circostanza che aveva fatto pensare a un gesto volontario della vittima. Il figlio è stato arrestato e sottoposto a perizia psichiatrica: è stato dichiarato capace di intendere e di volere, seppur affetto da gravi disturbi. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: afragola - brucia
Il Santo | Afragola - facebook.com Vai su Facebook
Brucia viva la madre e inscena il suicidio: era geloso per la nuova relazione - I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Afragola (Napoli): è accusato di avere dato fuoco alla madre, provocandone la morte, per gelosia per una nuova ... Come scrive fanpage.it
Afragola, Martina Carbonaro era ancora viva dopo i colpi alla testa inferti dal fidanzato - Nuovi dettagli dall’autopsia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola: quattro colpi alla testa e il corpo nascosto ancora in vita. Si legge su internapoli.it