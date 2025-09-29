Afghanistan la nuova arena dello scontro tra grandi potenze | USA Cina e Russia intrecciano strategia e interessi in Asia centrale

L’Afghanistan è oggi un crocevia geopolitico che nessuna grande potenza può permettersi di ignorare, ma le difficoltà interne e il contesto regionale ne limitano fortemente le possibilità di sviluppo e pacificazione. Gli Stati Uniti, con la provocatoria riapertura del dossier Bagram, rilanciano un s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Afghanistan, la nuova arena dello scontro tra grandi potenze: USA, Cina e Russia intrecciano strategia e interessi in Asia centrale

In questa notizia si parla di: afghanistan - nuova

“Via i libri scritti da donne nelle università”: nuova terrificante stretta dei talebani in Afghanistan - X Vai su X

Il Sole 24 ORE. . Tornano le puntate del podcast La Crepa, con la nuova serie legata all’Afghanistan. Nel primo episodio intitolato “Assalto al Panshir” e online da oggi (15 settembre), Cristina Carpinelli parla delle donne, le più colpite dal ritorno al potere dei t - facebook.com Vai su Facebook

Afghanistan, scontro tra bus e camion: oltre 50 morti - Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, quando un camion si è scontrato con un autobus. Come scrive unionesarda.it

Scontro tra bus e camion in Afghanistan, 76 morti - E' salito ad almeno 76 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto ieri un camion, un autobus e una motocicletta avvenuto nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan: ... Si legge su tg24.sky.it