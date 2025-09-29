Affluenza Marche a 50%calo di 10 punti

16.50 E' di pochissimo superiore al 50% l'affluenza alle Regionali delle Marche. L'affluenza definitiva si attesta al 50.01%. In pratica ha votato un elettore su due. Partecipazione in calo di quasi 10 punti (9.7%) rispetto alle elezioni del 2020, quando fu del 59,7%. Le province dove si è votato di più sono Pesaro Urbino (52,4%) e Fermo (51,2%). Nelle povince di Ascoli Piceno e Macerata affluenza sotto il 50%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it