Le urne si sono chiuse ieri alle 23 in Valle d’Aosta e, almeno per domenica, anche nelle Marche, dove però si voterà ancora oggi dalle 7 fino alle 15. I risultati che usciranno dalle urne saranno le prime tessere del puzzle regionali: la lunga stagione elettorale che, da qui a novembre, porterà al voto ancheCalabria (5-6 ottobre), Toscana (12-13 ottobre), Campania, Veneto, Puglia (23-24 novembre). Un calendario fitto che farà delle regionali un test politico continuo. Nei numeri dell’affluenza si intravede già un segnale. Nelle Marche, alle 23, aveva votato il 37,71 per cento degli aventi diritto, circa cinque punti in meno rispetto alla stessa ora nel 2020 (42,72 per cento). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Affluenza in calo in Valle d’Aosta e Marche. I primi segnali dal test regionali