Affluenza che flop il calo è sensibile in tutte le province
Di un pelo superiore al 50%. È infatti di 50,01% l'affluenza al voto delle elezioni regionali 2025. Un dato in drammatico calo rispetto a quello del 2020, quando a recarsi alle urne furono il 59,75% degli aventi diritto. Ad Ancona sono andati a votare il 50,41%. La provincia in più ci si è recati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: affluenza - flop
Elezioni regionali Marche, urne aperte fino alle 15, sfida tra Acquaroli (cdx) e Ricci (csx), flop affluenza al 37,7% contro il 42,72% del 2020
Elezioni regionali Marche, urne aperte fino alle 15, sfida tra Acquaroli (cdx) e Ricci (csx), flop affluenza al 37,7% contro il 42,72% del 2020 - X Vai su X
Affluenza in flessione rispetto alle provinciali, ma esito scontato, con i SI a percentuali bulgare. Fuori luogo quindi parlare di „flop“: 12500 giudicariesi che ritengono che la presenza dei grandi carnivori sul territorio rappresenti un grave pericolo, non sono certo - facebook.com Vai su Facebook
Il Lido Baia delle sirene a Sperlonga: «Affluenza in calo, clienti scoraggiati dal parcheggio a pagamento solo con moneta» - In controtendenza rispetto ad altri operatori che nello stesso lembo di costa non hanno riscontrato segnali di crisi, Giuseppe Ilario, titolare del lido Baia delle sirene a Sperlonga, in provincia di ... Secondo roma.corriere.it