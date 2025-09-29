Affitti troppo alti nel centro di Genova Ivano Ricchebono trasferisce il suo ristorante

Nuovo trasloco per lo chef Ivano Ricchebono - il suo The Cook Restaurant aveva 2 Forchette nella nostra guida Ristoranti d'Italia - che dal centro di Genova si sposta di poco più di un chilometro in un locale con più coperti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Affitti troppo alti nel centro di Genova”. Ivano Ricchebono trasferisce il suo ristorante

Docenti fuorisede, la casa è un rebus: affitti troppo alti. E in molti rinunciano alla cattedra

Stipendi docenti troppo bassi e caro affitti, il Governo punta sul Piano Casa: alloggi a prezzi calmierati per chi accetta la mobilità

Supplenti, in 346 rifiutano la cattedra: «A Bergamo affitti troppo cari»

Locali troppo piccoli, affitti alle stelle: il servizio non decolla in centro storico. In terraferma si conferma vincente e le dosi raddoppiano - facebook.com Vai su Facebook

In centro affitti per le attività commerciali troppo alti: quanto si paga dentro e fuori l’isola pedonale - L’analisi di Confesercenti che evidenzia però una ripresa nella compravendita delle case con un aumento del 6,7% all’inizio del 2025 a Latina. latinatoday.it scrive

Il problema del caro affitti: "I canoni troppo alti?. Sono quelli del Comune" - "Ne ha avute per tutti il sindaco di Cesena Lattuca nella sede di Confesercenti, ma non si è assunto alcuna responsabilità come amministratore locale rispetto alla crisi del commercio che nella nostra ... Scrive ilrestodelcarlino.it