Affitti troppo alti nel centro di Genova Ivano Ricchebono trasferisce il suo ristorante
Nuovo trasloco per lo chef Ivano Ricchebono - il suo The Cook Restaurant aveva 2 Forchette nella nostra guida Ristoranti d'Italia - che dal centro di Genova si sposta di poco più di un chilometro in un locale con più coperti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: affitti - troppo
Docenti fuorisede, la casa è un rebus: affitti troppo alti. E in molti rinunciano alla cattedra
Stipendi docenti troppo bassi e caro affitti, il Governo punta sul Piano Casa: alloggi a prezzi calmierati per chi accetta la mobilità
Supplenti, in 346 rifiutano la cattedra: «A Bergamo affitti troppo cari»
"Affitti troppo alti nel centro di Genova". Ivano Ricchebono trasferisce il suo ristorante - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/affitti-troppo-alti-centro-genova-ivano-ricchebono/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter# - X Vai su X
Locali troppo piccoli, affitti alle stelle: il servizio non decolla in centro storico. In terraferma si conferma vincente e le dosi raddoppiano - facebook.com Vai su Facebook
"Affitti troppo alti nel centro di Genova". Ivano Ricchebono trasferisce il suo ristorante - il suo The Cook Restaurant aveva 2 Forchette nella nostra guida Ristoranti d'Italia - Si legge su gamberorosso.it
In centro affitti per le attività commerciali troppo alti: quanto si paga dentro e fuori l’isola pedonale - L’analisi di Confesercenti che evidenzia però una ripresa nella compravendita delle case con un aumento del 6,7% all’inizio del 2025 a Latina. Secondo latinatoday.it