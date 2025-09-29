Affitti brevi la giunta rimanda il regolamento Ma l' opposizione vuole votare subito

29 set 2025

La maggioranza ha deciso di rimandare alla prossima amministrazione il regolamento sulle locazioni turistiche, che Venezia può scrivere dal 2022, grazie al cosiddetto emendamento Pellicani, e che la giunta aveva illustrato nell'autunno 2024. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

