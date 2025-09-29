Affitti brevi la giunta rimanda il regolamento Ma l' opposizione vuole votare subito
La maggioranza ha deciso di rimandare alla prossima amministrazione il regolamento sulle locazioni turistiche, che Venezia può scrivere dal 2022, grazie al cosiddetto emendamento Pellicani, e che la giunta aveva illustrato nell'autunno 2024. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: affitti - brevi
Affitti brevi, boom regolarizzazioni. In Toscana sono 70mila: record italiano
Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte
“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”
Affitti brevi in condominio: quali adempimenti? • Gestisco una multiproprietà dove alcuni inquilini hanno richiesto personalmente e ottenuto il CIN. Il condominio fornisce solo le chiavi. Spetta al portiere rilevare i documenti degli ospiti o esclusivam… - X Vai su X
Affitti Brevi Italia - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi, via libera al tavolo di lavoro: è il primo passo per il nuovo regolamento - Il dilagante fenomeno degli affitti brevi ha conseguenze sulle politiche della casa, sui servizi connessi ad un territorio, sulla gestione dei flussi turistici. romatoday.it scrive
Il boom degli affitti brevi, nelle zone degli alberghi un freno agli alloggi destinati ai turisti - La Regione sta lavorando a una nuova norma che consentirebbe ai Comuni di avere strumenti urbanistici per gestire il fenomeno. Scrive msn.com