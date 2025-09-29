Affidamento firmato Rocchi alla Viterbese per 10 anni | Poste solide basi per il futuro

29 set 2025

Questa mattina, a palazzo dei Priori, è stato formalizzato l’affidamento dello stadio Enrico Rocchi alla Viterbese. Alla firma dei documenti erano presenti la sindaca Chiara Frontini, il presidente della società sportiva, Paolo Salaris, la segretaria comunale Noemi Spagna Musso e il dirigente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

