Affari Tuoi va in soccorso a Ballando con le stelle De Martino in onda il sabato per fare da traino a Milly Carlucci

Affari Tuoi torna in onda anche il sabato sera nell'access prime time di Rai1. La notizia arriva dopo i risultati, non brillanti, di Ballando con le stelle su Rai1. Lo show di Milly Carlucci è stato battuto nettamente da Tu si que vales su Canale 5, per cui serve una strategia per ristabilire gli equilibri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

A partire da questa sera, i biglietti Lotteria Italia vincenti il premio giornalieri da 10.000€ saranno annunciati in diretta durante la trasmissione televisiva «Affari Tuoi»!

“Affari Tuoi” sorride ancora alla Valle: valdostano vince 52mila euro. #aostasera #società - X Vai su X

Affari tuoi, la Rai costretta a usare l'asso nella manica per aiutare Ballando con le stelle. Retroscena - Prima puntata non facilissima, almeno sul fronte degli ascolti, quella di sabato di Ballando con le stelle. Secondo affaritaliani.it