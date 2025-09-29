Affari Tuoi una sfortuna senza precedenti | come perdere 500mila euro e sorridere

Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi hanno ribadito più volte come Affari Tuoi sia un programma incentrato sulla fortuna. Per loro non si tratta di un vero “game show” televisivo, perché non si richiedono capacità ai concorrenti. Altrove, però, si parla di “ fortuna pilotata ”. Il programma ha così coperto i numeri e impedito ai concorrenti di poter scegliere un preciso pacco, magari precedentemente indicato. Ognuno è dunque in grado di attirare a sé la propria fortuna, senza fabbricarsela. Nel caso di Attilio dalla Lombardia, però, non sembra esserne rimasta neanche una goccia. Che dire, sarà molto fortunato in amore con una compagna al suo fianco da più di 40 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

