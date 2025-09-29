Affari Tuoi Stefano De Martino cambia tutto per battere Gerry Scotti

Novità e colpi di scena per rendere ancora più avvincente lo show: nella puntata del 28 settembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino tenta nuove strategie per contrastare l’avanzata de La Ruota della Fortuna nella guerra degli ascolti. Non solo in studio è tornato Herbert Ballerina, comico amatissimo dal pubblico e pronto a intervenire con le sue battute, ma sono state introdotte alcune novità nel meccanismo di gioco. Affari Tuoi, le novità di Stefano De Martino per battere la concorrenza. All’inizio della puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha segnalato le novità nel gioco. Prima di tutto il ritorno del biglietto della Lotteria Italia che è legato all’apertura del pacco che vale 5 euro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia tutto per battere Gerry Scotti

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

ICYMI: La ruota della fortuna allunga ancora su Affari Tuoi con oltre 5 milioni di spettatori - facebook.com Vai su Facebook

“Affari Tuoi” sorride ancora alla Valle: valdostano vince 52mila euro. #aostasera #società - X Vai su X

Ascolti TV 28 settembre: chi ha vinto tra Amici e Domenica In, la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi - La sfida pomeridiana tra Amici di Maria De Filippi e la Domenica In di Mara Venier ... Scrive fanpage.it

Affari tuoi, l’abruzzese Angelo vince: Stefano De Martino e la novità che riguarda Gennarino - Angelo trova il pacco rosso, ma la vera novità è il jackpot introdotto da Stefano De Martino e che riguarda il cagnolino Gennarino ... Si legge su ilsipontino.net