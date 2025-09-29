Fin dal suo debutto in AEW, Hologram è sempre stato presentato come uno dei wrestler più interessanti della compagnia. La sua striscia da imbattuto in incontri singoli, spesso vero e proprio highlight delle puntate di Collision, lo ha portato ad ottenere un incontro valido per il titolo TNT contro Kyle Fletcher il prossimo mercoledì, in occasione del sesto anniversario di Dynamite. Incontro che però non avverrà, dopo che lo stesso Fletcher ha attaccato il luchador, con Tony Khan costretto ad annunciare che il match è stato cancellato. Purtroppo però non si tratterebbe solo di una storyline. Lunghi tempi di recupero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Lungo stop in vista per Hologram, saltano le sfide con Fletcher e con il suo clone