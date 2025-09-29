AEW | I Gates Of Agony Toa Liona e Bishop Kaun rinnovano i loro contratti
Dopo anni dal loro debutto in AEW e in Ring of Honor, Bishop Kaun e Toa Liona, noti come i Gates of Agony, hanno trovato finalmente stabilità all’interno della compagnia. Oggi fanno parte della nuova stable The Demand insieme a Ricochet e ad All Ou, hanno ottenuto una vittoria importante contro gli Hurt Syndicate. Con la loro crescita in termini di popolarità, sono arrivati anche contratti più consistenti: negli ultimi giorni sono infatti emerse notizie di nuovi accordi pluriennali con la All Elite Wrestling. Intervistati al Battleground Podcast, i due hanno confermato il rinnovo. Toa Liona ha svelato però di aver firmato in tempi differenti rispetto al compagno, sottolineando come per lui la motivazione principale fosse legata alla famiglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: gates - agony
