Aeroporto di Catania | scattano le nuove misure di sicurezza per i bagagli a mano

L’aeroporto di Catania ha completato l’installazione dei nuovi macchinari per il controllo dei bagagli a mano con tecnologia 3D, certificati Ecac C3. Grazie a queste apparecchiature di ultima generazione, i controlli di sicurezza risultano già più rapidi: i passeggeri non sono più tenuti a estrarre computer portatili e tablet durante le ispezioni, dice la società di gestione Sac. Il fornitore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

