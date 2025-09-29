Aeroporto | controlli di sicurezza più facili e veloci per i bagagli a mano

L'aeroporto ha completato l'installazione dei nuovi macchinari per il controllo dei bagagli a mano con tecnologia 3D, certificati Ecac C3. Grazie a queste apparecchiature di ultima generazione, i controlli di sicurezza risultano già più rapidi: i passeggeri non sono più tenuti a estrarre computer. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

