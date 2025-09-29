Aeroporti Dubai realizzerà un hub record da 260 milioni di passeggeri

ROMA (ITALPRESS) – Dubai si prepara a una rivoluzione nel trasporto aereo. Un progetto ambizioso e visionario è in corso: la trasformazione dell’Al Maktoum International Airport – parte del grande complesso noto come Dubai South – in quello che sarà, una volta completato, il più grande aeroporto del pianeta. Un’infrastruttura capace di unire vacanze e affari, simbolo del ruolo strategico che l’Emirato vuole giocare nel panorama globale. L’attuale Al Maktoum International Airport, già operativo come aeroporto secondario e centro cargo, è protagonista di un piano di espansione mastodontico. Secondo le fonti ufficiali e i media specializzati il nuovo terminal approvato nel 2024 comporterà un investimento stimato di 128 miliardi di dirham (circa 34,85 miliardi di dollari USA). 🔗 Leggi su Ildenaro.it