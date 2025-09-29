Adesso lo faccio Strangola la madre con una cintura le urla disumane prima dell’orrore
Il processo per l’omicidio di Piera Stefanina Riva, la donna di 75 anni strangolata con una cintura nella sua abitazione di via Wildt a Milano, entra nel vivo con le prime testimonianze dei vicini e la richiesta di una perizia psichiatrica sul figlio accusato del delitto, Pietro Federico Crotti, 47 anni. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe tentato di depistare le indagini simulando una caduta accidentale della madre. Il racconto dei vicini di casa. In aula sono state ascoltate le dichiarazioni di alcuni residenti del condominio. «Ogni tanto li sentivo litigare – ha raccontato un vicino – non ricordo le date, ma le urla arrivavano spesso attraverso le pareti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
