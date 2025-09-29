Addio Trotzky la sua vita nelle strade aretine e quella protesta per il dormitorio
Potevi incontrarlo nelle strade di Arezzo ogni giorno. Stazionava in piazza Guido Monaco. Da almeno due decenni viveva ad Arezzo, ma la sua città d'origine era partenopea. Almeno così Trotsky Caraviello aveva scritto nel suo profilo Facebook. Nei giorni scorsi è stato trovato senza vita: aveva 53. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
