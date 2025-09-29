Lo sfogo totale del padre dell’ex stellina bianconera nei confronti della dirigenza accusata per le scelte di mercato e le modalità La Juve dopo cinque giornate non ha ancora convinto, nonostante la classifica che resta buona. Sono 11 i punti, da imbattuta come Atalanta e Cremonese, a -1 dal trio in vetta composto da Milan, Napoli e Roma. Ma la squadra di Tudor, dopo le prime tre vittorie abbastastanza incoraggianti con Parma, Genoa e Inter, è incappata in due pareggi di fila con Verona e Atalanta. E stanno sorgendo dubbi su alcune mosse di mercato, il centrocampo corto e i tempi lunghi per le cessioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio shock, il papà confessa tutto: “La Juve è stata brutale, non ci credevamo”