Addio non riuscirò a superarlo Lutto atroce per Rosanna Lambertucci | Ieri sera abbiamo parlato poi…
Momenti di dolore profondo per Rosanna Lambertucci, che ha condiviso con il pubblico uno dei momenti più difficili della sua vita. La storica conduttrice televisiva, amatissima dal pubblico Rai e Mediaset, ha annunciato sui social la scomparsa della sorella maggiore Claretta. Un post intimo e commovente che ha subito raccolto centinaia di messaggi di affetto e vicinanza. Nella foto pubblicata, Rosanna appare accanto alla sorella, con parole che raccontano la profondità di un legame indissolubile. "Un'ultima immagine con Clara, la mia Claretta, la mia sorella adorata che il 24 maggio aveva compiuto 90 anni! È stata la mia sorella maggiore la mia mamma quando abbiamo perso la nostra.
