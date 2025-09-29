Addio all' attore Federico Grassi morto a 62 anni per una malattia fulminante l' ex direttore artistico dell' Officina Anacoleti

Attore teatrale di altissimo profilo, aveva collaborato nel corso della sua lunga carriera con alcune delle figure più importanti del teatro italiano del Novecento, tra cui Vittorio Gassman, Dario Fo, Franca Rame e Giorgio Strehler Si è spento sabato, all’età di 67 anni, Federico Grassi, dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio all'attore Federico Grassi, morto a 62 anni per una malattia fulminante l'ex direttore artistico dell'Officina Anacoleti

