È morto Andrea Rauch (Siena, 1948), grafico attivissimo e fantasioso. Disegnò immagini per enti pubblici, a partire dalla Regione Toscana, e per istituzioni culturali. Suoi manifesti spiccano nelle collezioni del Museum of Modern Art di New York, del Musée de la Publicité del Louvre di Parigi e del Museum für Gestaltung di Zurigo. Nel 1993 la rivista giapponese Idea lo inserì tra i ‘100 World Top Graphic Designers’. Nel 2005 dette alle stampe una testo dove passava in rassegna autori e temi dall’Ottocento ai giorni nostri. Dal 1994 al 2002 ha tenuto la cattedra di Graphic design al corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al grafico Andrea Rauch. Fu l’autore del simbolo de L’Ulivo