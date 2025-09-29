Addio a Roscoe morto il cane di Lewis Hamilton

Lidentita.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota della Ferrari annulla tutti gli impegni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

addio a roscoe morto il cane di lewis hamilton

© Lidentita.it - Addio a Roscoe, morto il cane di Lewis Hamilton

In questa notizia si parla di: addio - roscoe

Addio a Roscoe, l’amatissimo bulldog di Lewis Hamilton: “È morto tra le mie braccia”

Hamilton dice addio al suo cane: “Roscoe è morto tra le mie braccia”

addio roscoe morto caneHamilton, morto il cane Roscoe: “Accoglierlo nella mia vita è stata la decisione migliore” - Hamilton perde il suo compagno a quattro zampe Roscoe: la morte del cane è stata comunicata dallo stesso pilota della Ferrari e pluricampione del mondo di ... lapresse.it scrive

addio roscoe morto caneAddio al cane Roscoe, l'inseparabile amico di Lewis Hamilton - Roscoe, il cane Bulldog di Lewis Hamilton, è morto dopo aver lottato contro una nuova polmonite che lo aveva portato al ricovero e al coma. Segnala lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Roscoe Morto Cane