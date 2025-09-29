Addio a Roscoe morto il cane di Lewis Hamilton

Addio a Roscoe, l’amatissimo bulldog di Lewis Hamilton: “È morto tra le mie braccia”

ho pianto leggendo il messaggio di addio di lewis per roscoe, ha detto tutto quello che ho sentito io quando ho perso i mie angeli, riposa in pace piccolo roscoe, spero tu possa incontrare i miei piccoli - X Vai su X

