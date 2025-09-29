Non ce l’ha fatta Roscoe, il dolce bulldog del campione di F1 Lewis Hamilton che da giorni era ricoverato in una clinica veterinaria per dei problemi polmonari. Il pilota della Ferrari lo ha comunicato con un post sui social davvero straziante. “ Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grata e onorata di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso, e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Roscoe, l’amatissimo bulldog di Lewis Hamilton: “È morto tra le mie braccia”