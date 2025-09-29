Tifosissimo biancoceleste, negli ultimi anni Focolari aveva legato il proprio nome a Radio Radio, dove era non solo direttore ma anche presenza quotidiana, capace di animare dibattiti e analisi sportive. Da tempo era malato di Sta È morto a 78 anni Furio Focolari, storica voce del giornalismo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Furio Focolari, morto a 78 anni il giornalista sportivo e direttore dell’emittente romana Radio Radio, era malato di Sla