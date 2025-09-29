addio a caliceti storico funzionario credem

Si terranno questa mattina alle ore 11,30 nella cappella del cimitero di Coviolo le esequie di Silvio Caliceti, 77 anni, ex funzionario storico del Credito Emiliano. Affollata di familiari, amici ed ex colleghi, nel weekend, la camera ardente allestita presso la Casa Funeraria della Croce Verde, dove sarà possibile salutarlo fino alle ore 11,15 di oggi. Caliceti si è spento venerdì pomeriggio presso l’ Hospice Madonna dell’Uliveto di Montericco, dopo aver lottato coraggiosamente contro una lunga malattia. Lascia la moglie Patrizia Chiari, il figlio Fabio, la nuora Manuela Fiorita e l’adorato nipotino Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

