Adani sulla reazione di De Bruyne | È un campione ha orgoglio lasciamogli pure l’incazzatura

Nel post partita della sfida tra il Milan e il Napoli, negli studi della Nuova Domenica Sportiva si discute della reazione di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione di Conte. Una reazione vistosa e poco contenta, di cui ha parlato anche Conte a Dazn. Daniele Adani ha commentato reazione del calciatore. «Voglio dire la mia sulla reazione di De Bruyne alla sostituzione. Sì, è vero: essere sostituiti fa parte del gioco, ci sta. E su questo siamo d’accordo. Però, ragazzi, lasciamoglielo avere il sangue caldo a un campione! Uno esce dal campo e si incazza. e ci mancherebbe anche che fosse contento! Che l’accetti, sì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

