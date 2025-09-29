Adani, ex difensore ed ora opinionista, si è espresso così sulla Juventus dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. A La Nuova DS, Daniele Adani ha inquadrato così il momento vissuto dalla Juve. VLAHOVIC VIA A GENNAIO? – « È intuibile che ci saranno squadre che cercheranno di prenderlo chiedendo uno sconto alla Juve. Però bisogna passare anche dal calciatore: Vlahovic ha aiutato se stesso e anche la società con questo inizio di campionato. Ma attenzione perché se lui sta buono, dall’inizio di febbraio firma gratis per qualsiasi squadra. Al Milan l’attaccante è un problema e siamo tutti d’accordo che se può, Allegri, lo va a prendere, in quel caso allora potrebbero sedersi a un tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani non ha dubbi: «0 minuti per David con l’Atalanta e doveva essere il centravanti titolare… Per il futuro di Vlahovic è probabile che accada questo»