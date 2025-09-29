Adani analizza | L’Inter cambia allenatore ma non le idee e rimane competitiva per un motivo! Ecco cosa deve fare Chivu

L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha analizzato così il momento dei nerazzurri di Chivu dopo il successo ottenuto contro il Cagliari. Dagli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani ha offerto una lettura tattica del successo dell’ Inter di Cristian Chivu contro il Cagliari. Secondo l’ex difensore, i nerazzurri restano una squadra costruita più sui passaggi e sui movimenti che sui dribbling individuali, elemento che li rende competitivi e capaci di mantenere un’identità chiara nonostante i cambi in panchina. Il gol del raddoppio firmato da Francesco Pio Esposito su assist di Federico Dimarco viene interpretato come la rappresentazione di un collettivo armonico, fedele a un’idea consolidata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani analizza: «L’Inter cambia allenatore ma non le idee e rimane competitiva per un motivo! Ecco cosa deve fare Chivu»

