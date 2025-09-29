Adamant colpo a San Severo Tio dominante con trentuno punti Ferrara controlla dal primo minuto

allianz san severo 74 adamant ferrara 88 ALLIANZ: Gattel, Bandini 2, Bugatti, Lucas 23, Miglio ne, Ndour 4, Petrushevski ne, Scredi, Mobio 6, Morelli 7, Todisco 8, Gherardini 24. All. Bernardi. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini 2, Sackey, Renzi 16, Santiago 12, Tio 31, Casagrande ne, Pellicano 12, Solaroli 10, Ebeling ne, Marchini 5. All. Benedetto. Parziali: 14-25; 41-48; 59-67. E’ ancora una volta una bellissima Adamant quella che sbanca il parquet di San Severo e trova la prima vittoria in B Nazionale: trascinata da un onnipotente Tio, autore di una prova da 31 punti e 11 rimbalzi, Ferrara comanda sin dalla palla a due e non si volta più indietro, conquistando un successo meritatissimo per ciò che si è visto in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant, colpo a San Severo. Tio dominante con trentuno punti. Ferrara controlla dal primo minuto

