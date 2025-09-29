Ad Atessa torna l' appuntamento con l' Oktoberfest che per la prima volta apre anche a pranzo

Cinque giorni per brindare, cantare e gustare insieme i sapori e i profumi della Baviera. Dal 1° al 5 ottobre, piazza Abruzzo, ad Atessa, diventerà il cuore pulsante di una festa che, anno dopo anno, è riuscita a conquistare migliaia di visitatori. L’Oktoberfest di Atessa, giunto alla quarta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it