Ad Acireale celebrato il Patrono della polizia di Stato San Michele Arcangelo

Hanno preso il via ad Acireale le iniziative promosse dalla questura di Catania per celebrare la ricorrenza di san Michele Arcangelo, santo Patrono della polizia di Stato. Nei locali del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale è stata officiata, ieri pomeriggio, una solenne celebrazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

acireale celebrato patrono poliziaSan Michele Arcangelo: la Polizia festeggia il suo Patrono ad Acireale - Il Dirigente del Commissariato, a nome di tutti gli agenti, ha letto la Preghiera del Poliziotto dedicata proprio al santo, proclamato patrono e protettore della Polizia il 29 settembre 1949 ... lasicilia.it scrive

