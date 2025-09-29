Acquisizione di ea da parte di fondi di private equity per 210 dollari per azione
Acquisizione di Electronic Arts da parte di investitori privati. Una delle operazioni più rilevanti nel settore dei videogiochi si sta concretizzando con la cessione di Electronic Arts, uno dei principali protagonisti del mercato. La transazione coinvolge un consorzio di società di investimento private, che ha annunciato l’acquisto della compagnia a fronte di un’offerta significativa. Questo evento rappresenta un cambiamento importante per il settore videoludico e potrebbe influenzare le strategie future dell’azienda. Dettagli dell’accordo e tempistiche. Le parti coinvolte e l’offerta. Il gruppo di investitori include società come Silver Lake Partners, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, noto come Public Investment Fund (PIF), e Affinity Partners, gestito dal genero dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Rivoluzione videogame, EA acquistata dal fondo saudita: affare da 55 miliardi - L'acquisizione dovrebbe concludersi all'inizio del 2026 e richiede l'approvazione degli azionisti di Ea e delle autorità di regolamentazione ... Riporta msn.com