Acquaroli | priorità manifattura e sanità

19.40 "Sono determinato a fare delle Marche una delle Regioni più sviluppate d'Europa". Così Francesco Acquaroli, confermato presidente della Regione Marche, sottolineando che manifattura e sanità sono le priorità. In conferenza stampa nel suo comitato elettorale accanto ad Arianna Meloni, Acquaroli poi afferma: "La nostra classe dirigente è stata unita e coesa nella sfida di una terra". "Dedico questa vittoria alla presidente Meloni: la prima che ha creduto in me". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

