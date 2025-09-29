Acquaroli | Una campagna elettorale bella e intensa Ringrazio tutti ora avanti con il rinnovamento video

“È stata una campagna elettorale molto intensa e molto bella”. Sono state le prime parole di Francesco Acquaroli dal comitato elettorale, riconfermato alla guida delle Marche con una vittoria tonda che ha lasciato indietro di quasi otto punti il candidato del campo largo, Matteo Ricci. Accanto al capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami e alla responsabile della segreteria politica di via della Scrofa, Arianna Meloni, il governatore, accolto da un lungo applauso al suo arrivo, ha sottolineato la sua volontà di far tornare le Marche tra le prime regioni più sviluppate d’Europa. Parola d’ordine: avanti tutta con il rinnovamento impresso 5 anni fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acquaroli: “Una campagna elettorale bella e intensa. Ringrazio tutti, ora avanti con il rinnovamento” (video)

