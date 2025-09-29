Acquaroli trionfa nelle Marche Arianna Meloni | Classe dirigente che sa governare

Arianna Meloni Francesco Acquaroli ha conquistato la riconferma alla guida della Regione Marche con il 52,5% dei consensi, staccando lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci di otto punti percentuali. Il governatore uscente, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ha seguito lo spoglio nel suo ristorante del cuore a Potenza Picena, per poi presentarsi al comitato elettorale accompagnato da Arianna Meloni e Galeazzo Bignami. L’assenza di Giorgia Meloni è stata compensata da un messaggio social della premier, che ha elogiato Acquaroli come “una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua Regione”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

