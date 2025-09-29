Acquaroli rieletto presidente nelle Marche Ricci battuto sinistra a pezzi

Francesco Acquaroli è nuovamente il presidente delle Marche. Il candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto dal centrodestra, nelle elezioni regionali ha sconfitto Matteo Ricci, esponente del Partito democratico e candidato del centrosinistra. La "chiamata" della vittoria è degli esperti di YouTrend. DECISION DESK YOUTREND: FRANCESCO #ACQUAROLI (CENTRODESTRA) È RIELETTO PRESIDENTE DELLE #MARCHE #RegionaliMarche #maratonaYoutrend pic.twitter.comvqP7gduQed — Youtrend (@youtrend) September 29, 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Acquaroli rieletto presidente nelle Marche. Ricci battuto, sinistra a pezzi

In questa notizia si parla di: acquaroli - rieletto

Davide contro Golia. Le marchette del governo per Acquaroli, presidente uscente. Il dem punta tutto sul malessere anti-Meloni. Di Wanda Marra - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Marche, Acquaroli rieletto presidente. Ricci battuto, sinistra a pezzi - Il candidato del centrodestra, nelle elezioni regionali, ha sconfitto Matteo ... Segnala iltempo.it

Chi è Acquaroli, il governatore meloniano al bis dopo aver strappato le Marche alla sinistra - Il presidente uscente delle Marche ha sconfitto il rivale di centrosinistra Matteo Ricci ed è stato riconfermato con ... Secondo ilsole24ore.com