Acquaroli rieletto presidente nelle Marche Ricci battuto sinistra a pezzi

Iltempo.it | 29 set 2025

Francesco Acquaroli è nuovamente il presidente delle Marche. Il candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto dal centrodestra, nelle elezioni regionali ha sconfitto Matteo Ricci, esponente del Partito democratico e candidato del centrosinistra. La "chiamata" della vittoria è degli esperti di YouTrend. DECISION DESK YOUTREND: FRANCESCO #ACQUAROLI (CENTRODESTRA) È RIELETTO PRESIDENTE DELLE #MARCHE #RegionaliMarche #maratonaYoutrend pic.twitter.comvqP7gduQed — Youtrend (@youtrend) September 29, 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

