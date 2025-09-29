Acquaroli governatore bis | Adesso concludiamo tutte le riforme avviate per le Marche Arianna Meloni al suo fianco

Corriereadriatico.it | 29 set 2025

«Ora concludiamo tutte le riforme iniziate negli ultimi cinque anni». Franesco Acquaroli, governatore bis, è arrivato al quartier generale di Ancona con Arianna Meloni al suo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

