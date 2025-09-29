Acquaroli | Felici di poter proseguire nel nostro lavoro | infrastrutture rilancio economico sanità e politiche giovanili le priorità

“Infrastrutture, rilancio economico, sanità: obiettivi a cui abbiamo cominciato a lavorare in maniera serrata e che gli elettori ci chiedono di portare a termine per il bene della nostra regione dandoci fiducia, completando riforme e attuandone nuove. Individueremo strategie da mettere in campo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it