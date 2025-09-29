Acquaroli | Felici di poter proseguire nel nostro lavoro | infrastrutture rilancio economico sanità e politiche giovanili le priorità
“Infrastrutture, rilancio economico, sanità: obiettivi a cui abbiamo cominciato a lavorare in maniera serrata e che gli elettori ci chiedono di portare a termine per il bene della nostra regione dandoci fiducia, completando riforme e attuandone nuove. Individueremo strategie da mettere in campo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Marche: Castelli (ScN), 'felici di aver sostenuto Acquaroli, rappresenta buona amministrazione'
Marche: Calderoli, 'complimenti Acquaroli, proseguiamo lavoro insieme' - "Mi complimento con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per la sua rielezione. Scrive lanuovasardegna.it
Sondaggi:Ipsos; Acquaroli in vantaggio su Ricci di oltre 5 punti - Per le elezioni regionali nelle Marche, in programma il 28 e 29 settembre, il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli risulterebbe in vantaggio di oltre cinque punti sul principale ... Segnala ansa.it