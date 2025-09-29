Acquaroli | dedico la vittoria a Meloni laprima che ha creduto in me
Ancona, 29 set. (askanews) - A chi dedica questa vittoria? "Alla prima persona che ha creduto in me, alla presidente Giorgia Meloni". Lo ha detto Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche, parlando al suo comitato elettorale dopo la vittoria su Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Comizi dei leader del centrodestra ad Ancona per Francesco Acquaroli e della segretaria del Pd a Pesaro per Matteo Ricci - facebook.com Vai su Facebook
