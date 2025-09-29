Acquaroli | dedico la vittoria a Meloni laprima che ha creduto in me

Ancona, 29 set. (askanews) - A chi dedica questa vittoria? "Alla prima persona che ha creduto in me, alla presidente Giorgia Meloni". Lo ha detto Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche, parlando al suo comitato elettorale dopo la vittoria su Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Franesco Acquaroli, governatore bis, è arrivato al quartier generale di Ancona con Arianna Meloni al suo fianco.

Regionali Marche 2025, Arianna Meloni: "Vittoria Acquaroli ci riempie di orgoglio" - "Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno permesso questa grande vittoria che ci riempie di orgoglio".

