Acquaroli bis flop Ricci e campo largo | Le Marche restano al centrodestra
Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione Marche. Il governatore uscente, candidato della coalizione del centrodestra, viene riconfermato a capo della Giunta locale dopo avere superato il suo diretto sfidante del centrosinistra, Matteo Ricci. Dopo 900 sezioni scrutinate (il 60% circa del totale) l'ex deputato di Fratelli d'Italia si trova in vantaggio con circa 8 punti percentuali sul rappresentante del Partito Democratico: 52,3% contro il 44,7%. " Ho chiamato Acquaroli per congratularmi con lui e fargli l'in bocca la lupo. I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro ", ha dichiarato il parlamentare europeo del Partito Democratico in una conferenza stampa organizzata poco dopo la stabilità dei risultati elettorali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
