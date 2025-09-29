acqua san carlo riparte il percorso terapeutico

Il Presidente della San Carlo S.p.A., Eugenio Alphandery, è l’ingegnere che nel 2014 ha intrapreso il progetto di riqualificazione nell’area di concessione mineraria San Carlo, riportandola agli antichi splendori. La ristrutturazione è stata particolarmente impegnativa. Poi, alla fine del 2017, i 5.000 metri quadrati di parco e i 1.500 metri quadrati di stabilimento hanno riaperto al pubblico, con l’inaugurazione del nuovo impianto di imbottigliamento e dell’intero complesso adiacente. Il resto è storia recente: tra le iniziative più importanti dell’ultimo periodo vi è quella relativa alla riattivazione delle cure idropiniche, dopo quasi 50 anni, che avverrà nel mese di marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

